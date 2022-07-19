Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский ребенок решил ночью съесть варенье и попал в больницу

В Сызрани восьмилетний мальчик решил ночью съесть варенье и попал в больницу с ожогами

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Сызрани восьмилетний мальчик, приехавший в гости к бабушке из Подмосковья, захотел поесть варенья и попал в больницу. Об этом сообщает местный портал «Маленькая Сызрань».

Инцидент произошел в понедельник, 18 июля. Ребенок ночью пошел в туалет и решил съесть варенье, которое пожилая женщина сварила и оставила на плите остывать. В результате таз с горячим лакомством перевернулся на него — россиянин получил 15 процентов ожога тела.

«Он был скорой помощью доставлен в горбольницу №2 нашего города и перенаправлен для продолжения лечения в ожоговый центр в Самару», — рассказала руководитель управления семьи, опеки и попечительства администрации Сызрани Татьяна Бобрикова.

11 июля стало известно, что в поселке Эссо на Камчатке ребенок решил искупаться в бассейне с термальной водой и обварился. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги 90 процентов тела.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
На Украине погиб отставной шведский военнослужащий
70-летний россиянин решил заработать на эскорте и прогорел
Треть россиян нашли у себя рак раньше врача
Осужденного за госизмену российского авиадиспетчера освободят из колонии
Стилистка назвала главные ошибки женщин при сборах в путешествие
Молящихся в утопающей из-за ливня машине российских детей сняли на видео
Борисов вернет в «Роскосмос» бывшего заместителя главы
Назван владелец замка Галкина и Пугачевой
В Израиле решили помочь российским иммигрантам вывести деньги из России
Раскрыто решение России по поставкам газа в Европу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.