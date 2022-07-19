Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило о сбитом украинском вертолете Ми-24

Минобороны заявило, что российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в небе над ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Покровского Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник, 19 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве также отчитались об уничтожении четырех украинских беспилотников в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм Харьковской области.

18 июля Минобороны заявляло об уничтожении двух вертолетов Ми-8 ВСУ в ДНР на полевом аэродроме.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»
Названы условия полной остановки «Северного потока» к отопительному сезону
Минобороны России заявило об изъятии ВСУ машин у населения Украины
Впервые обнаружена спящая черная дыра за пределами Млечного Пути
Минобороны заявило о поражении четырех взводов РСЗО «Град» в ДНР
Минобороны заявило о сбитом украинском вертолете Ми-24
Российские войска нанесли удар по семи пунктам управления ВСУ
Минобороны заявило о перехвате четырех украинских ракет «Точка-У»
Названо условие выплаты проиндексированной пенсии работающим россиянам
Спецслужбы Латвии заподозрили угрозу национальной безопасности в детском кружке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.