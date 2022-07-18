Минобороны заявило об уничтожении двух украинских Ми-8

Минобороны отчиталось об уничтожении двух вертолетов Ми-8 ВСУ в ДНР на полевом аэродроме

Российская артиллерия уничтожила два вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, вертолеты располагались на полевом аэродроме ВСУ в районе населенного пункта Новый Донбасс. Ударом артиллерии также были значительно повреждены еще два вертолета.

Помимо этого, российские военные ликвидировали более 10 установок реактивных систем залпового огня «Град» и восемь единиц бронетанковой техники в районе железнодорожной станции Удачное в ДНР.

Ранее оборонное ведомство отчиталось, что российские ПВО сбили один самолет Су-25 и вертолет Ми-17 ВСУ. Также они уничтожили беспилотник в районе населенного пункта Большие проходы.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 18 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация завершится, когда все ее цели будут достигнуты, у нее нет четких временных рамок.