Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило об уничтожении двух украинских Ми-8

Минобороны отчиталось об уничтожении двух вертолетов Ми-8 ВСУ в ДНР на полевом аэродроме

Фото: РИА Новости

Российская артиллерия уничтожила два вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, вертолеты располагались на полевом аэродроме ВСУ в районе населенного пункта Новый Донбасс. Ударом артиллерии также были значительно повреждены еще два вертолета.

Материалы по теме:
«Просто хочу, чтобы все закончилось» Безработица, бедность и надежда на мир. Как жители Херсона привыкают к новой жизни
«Просто хочу, чтобы все закончилось»Безработица, бедность и надежда на мир. Как жители Херсона привыкают к новой жизни
15 июня 2022
«Людей очень много» В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
«Людей очень много»В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
27 июня 2022
«Люди приезжают напуганные» Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
«Люди приезжают напуганные»Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
30 июня 2022

Помимо этого, российские военные ликвидировали более 10 установок реактивных систем залпового огня «Град» и восемь единиц бронетанковой техники в районе железнодорожной станции Удачное в ДНР.

Ранее оборонное ведомство отчиталось, что российские ПВО сбили один самолет Су-25 и вертолет Ми-17 ВСУ. Также они уничтожили беспилотник в районе населенного пункта Большие проходы.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 18 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация завершится, когда все ее цели будут достигнуты, у нее нет четких временных рамок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе по пункту дислокации «иностранного легиона» ВСУ
Российский фигурист рассказал об угрозе смерти из-за работы с американкой
Момент крушения вертолета в российском регионе попал на видео
Стали известны подробности биографии нового главы СБУ Малюка
Арестованный проректор таможенной академии совершил суицид в камере
Инцидент с чеченскими всадниками у границ Дагестана получил продолжение
ФСБ задержала завербованного СБУ жителя ЛНР
Известная блогерша назвала Собчак причину закрытия популярного YouTube-шоу
Убийство российского бизнесмена бывшей хозяйкой квартиры попало на видео
Названы новые возможные промышленные центры мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.