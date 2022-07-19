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В России появились vmoji

«ВКонтакте» запустила уникальные цифровые аватары vmoji

Изображение: «Вконтакте»

«ВКонтакте» запустила vmoji — у пользователей появилась возможность создать персональный виртуальный цифровой аватар с помощью технологий распознавания лиц и генеративных ML-моделей. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что стикеры помогут российским юзерам самовыражаться в онлайне, чувствовать себя ближе к собеседникам, а также демонстрировать собственный стиль или чувство юмора. Чтобы создать персонажа, достаточно выбрать фото профиля, загрузить снимок или сделать селфи — нейросети сами предложат внешний вид аватара. Если хочется добавить дополнительные детали к образу, аватар можно настроить вручную либо отредактировать отдельные элементы — например, черты лица, оттенок кожи, прическу или одежду.

Известно, что создать набор стикеров с виртуальным аватаром можно в обновленной версии приложения, а делиться эмоциями — в чатах «VK Мессенджера», историях и клипах, комментариях к публикациям. Базовый набор стикеров vmoji доступен бесплатно.

«Не так важно, звоните ли вы по видео, переписываетесь с собеседником в чате или сидите с ним в одной комнате — мы развиваем платформу таким образом, чтобы наши технологии стирали любые барьеры в общении и вы не чувствовали никакой дистанции, получая возможность полноценно выражать себя, свои эмоции, чувство вкуса», — заметил технический директор соцсети Александр Тоболь.

Новая функция показала свою востребованность еще до публичного запуска: в июне «ВКонтакте» открыла для пользователей возможность подать заявку на участие в закрытом бета-тестировании vmoji — его участниками стали более 400 тысяч человек, а количество ежедневно отправляемых vmoji-стикеров уже превышает 1,2 миллиона в сутки.

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Варвара Кошечкина
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