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Поставки российской нефти в Китай и Индию рухнули

Поставки российской нефти в Китай и Индию рухнули на 30 процентов

Фото: Todd Korol / Reuters

Поставки российской нефти в Китай и Индию снизились почти на 30 процентов по сравнению с их пиковыми значениями в апреле, пишет Bloomberg.

Азиатские страны, возможно, не смогут полностью заменить России европейских покупателей, отмечает издание. Рост цен на сырье увеличивает доходы России и частично компенсирует сокращение потоков сырой нефти, говорят эксперты.

Brent от TradingView

Потоки в Азию составляли от 55 до 56 процентов всего морского экспорта России за последние шесть недель. Поставки в Китай в среднем составили 784 тысячи баррелей в день за последний четырехнедельный период, а в Индию — 679 тысяч баррелей в день. Продажа сырья в азиатские страны, кроме Китая и Индии, практически прекратилась, только редкие грузы отправляются в Японию и Южную Корею с тихоокеанских терминалов.

Средний поток российской нефти в Азию за четыре недели до 15 июля был самым низким за 15 недель. При этом объем поставок из России в Северную Европу в последние недели снова начал расти. Большая часть поступает в хранилища в Роттердаме в Нидерландах, а небольшие объемы отправляются в Польшу и Финляндию.

Ранее Bloomberg узнал, что Россия планирует создать свой эталонный сорт нефти, чтобы нивелировать попытки западных стран ограничить доходы от продажи этого сырья на мировом рынке.

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Платон Щукин
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