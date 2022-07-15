В России задумали создать свой эталонный сорт нефти

Bloomberg: Россия создает свой эталонный сорт нефти

Россия планирует создать свой эталонный сорт нефти, чтобы нивелировать попытки западных стран ограничить доходы от продажи этого сырья на мировом рынке. Об этом стало известно Bloomberg.

По информации агентства, ключевые министерства России, нефтедобытчики и Центробанк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре. Россия собирается привлечь к закупке нефти иностранных партнеров, чтобы выйти на объемы торговли, которые помогут установить контрольный ценовый показатель в период между мартом и июлем 2023 года.

Два неназванных российских чиновника якобы подтвердили изданию данные планы. Агентство подчеркивает, что они находятся «на ранней стадии».

Попытки установить потолок цен

Ранее Bloomberg сообщило, что страны G7 обсуждают установку ценовых ограничений на российскую нефть в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. Тем самым «семерка» стремятся сделать так, чтобы РФ «не могла извлекать выгоду» от продажи нефти.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, что чтобы потолок цен сработал и цены на российскую нефть сохранялись в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель, необходимо, чтобы инициативу G7 поддержали все страны мира. При этом у самих участников «Большой семерки» возникнут сложности со своей же идеей, а для Индии и Китая такие условия просто невыгодны, уверен аналитик.

На одной чаше весов у тебя есть российская нефть по 80-90 долларов за баррель, а с другой стороны, ты рискуешь, что российской нефти не будет, и возникнет дефицит на мировом рынке. Нефть будет стоить 150-180 долларов за баррель. Зачем рисковать? Я сомневаюсь, что Индия и Китай будут присоединяться Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Запад сделал серьезные просчеты в энергетической политике, которые привели к недофинансированию углеводородного сектора в последние годы. «Крайне негативно воздействуют на рынок и незаконные рестрикции в энергетической сфере, к которым в политических целях сплошь и рядом прибегают США», — добавила Захарова. Она также предупредила, что планы G7 установить потолок цен на российскую нефть только приведут к росту цен на нее.

Трейдеры нашли способ скрыть происхождение нефти

Ранее сообщалось, что частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Индии, закупая со скидкой нефть в России, уже стали поставлять на мировой рынок продукты с добавлением российского топлива. Так, в апреле одна из индийских компаний зафрахтовала в местном порту танкер для перевозки сырья без запланированного пункта назначения и в мае выгрузила топливо в Нью-Йорке. Таким образом формируется непрозрачный рынок на условиях, которые могут скрыть происхождение нефти.

Суда с неизвестным пунктом назначения все активнее используют при торговле российской нефтью уже не один месяц. Нефть везут в море, где перегружают на другие танкеры, смешивая с сырьем иного происхождения. На рынке уже появились новые сорта нефтепродуктов, называемых туркменская смесь или латвийская смесь — и все понимают, что они содержат в себе значительное количество российской нефти, указывают специалисты. Чаще всего перекачка с танкера на танкер проходит неподалеку от берега, в более спокойных водах, чтобы снизить риски разлива нефти.

В июне экспорт российской нефти упал на 250 тысяч баррелей в сутки, до 7,4 миллиона баррелей в сутки. Это рекордно низкий показатель с августа 2021 года. По прогнозам Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), добыча нефти в России сократится в 2022 и 2023 годах на 0,17 миллиона и 0,2 миллиона баррелей в сутки соответственно.