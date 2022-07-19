Бывшему вице-мэру российского города смягчили приговор на два года за взятку

Суд снизил на 2 года срок экс-вице-мэру Воронежа, осужденному за взятку в 1,5 млн рублей

Воронежский областной суд смягчил наказание бывшему вице-мэру города Алексею Антиликаторову, осужденному на восемь лет за получение взятки в полтора миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение принято после рассмотрения апелляционной жалобы подсудимого. Ему снижен срок на два года. Антиликаторов также заявил суду, что полностью возместил штраф в 1,5 миллиона рублей.

10 марта Центральный районный суд Воронежа приговорил экс-чиновника к восьми годам заключения. Тогда же его взяли под стражу.

По данным следствия, в апреле 2018 года Антиликаторов получил от бизнесмена взятку за содействие в продлении работы двух ярмарок. В управлении предпринимательства Воронежа намеревались расторгнуть договор с их владельцем в одностороннем порядке из-за нарушения условий. Деньги Антиликаторову передал его коллега — первый вице-мэр Сергей Курило, который оставил себе 750 тысяч рублей. Преступление выявили сотрудники ФСБ.