Захарова высмеяла видео Джонсона во время полета на истребителе

Представитель МИД Захарова высмеяла видео Бориса Джонсона, пилотирующего истребитель

Действия ушедшего в отставку премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона на фоне повышения цен в стране являются очередным примером «английского юмора», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Борис Джонсон как бы показывает, что ему нравятся заоблачные цены на топливо, а заправка — удел небожителей. Английский юмор», — написала дипломат, комментируя видео Джонсона, на котором экс-премьер летит на истребителе на месте второго пилота.

Ранее стало известно, что Джонсон совершил полет на истребителе Eurofighter Typhoon. Он записал на видео процесс дозаправки самолета в воздухе. В издании Daily Mail отметили, что стоимость одного такого истребителя составляет 75 миллионов фунтов стерлингов в месяц. Полет прошел во время визита политика на базу Королевских ВВС Конингсби в Линкольншире на прошлой неделе.