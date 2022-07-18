Ушедший в отставку премьер Британии Джонсон полетал на истребителе и записал видео

Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побывал на месте второго пилота и полетал на истребителе Eurofighter Typhoon. Он записал видео во время полета, показав процесс дозаправки в воздухе. Об этом пишет Daily Mail, публикующий ролики с места событий.

В издании отметили, что стоимость одного такого истребителя составляет 75 миллионов фунтов стерлингов в месяц. Полет прошел во время визита политика на базу Королевских ВВС Конингсби в Линкольншире на прошлой неделе. На кадрах можно увидеть, как Джонсон показывает большой палец соседнему самолету.

7 июля премьер-министр Британии, сменивший Терезу Мэй в 2019 году, объявил об уходе с поста. Решение связано с секс-скандалом, вызванным пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. Джонсон уже подчеркивал, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов на пост главы консерваторов и премьера, но пообещал помочь будущему преемнику в любом случае.