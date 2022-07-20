Киссинджер обвинил европейских лидеров в непонимании стоящих перед ними задач

Экс-госсекретарь США Киссинджер: европейские лидеры не понимают стоящих перед ними задач

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в интервью агентству Bloomberg обвинил нынешних европейских лидеров и политиков в том, что у них нет никаких ориентиров и они не понимают, какие задачи перед ними на самом деле стоят.

Он раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца за то, что в отличие от своих предшественников они не чувствуют, в чем именно состоит их миссия. Киссинджер поставил им в пример первого федерального канцлера ФРГ Конрада Аденауэра и генерала Шарля де Голля, ставшего символом французского Сопротивления и первым президентом Пятой республики. Экс-госсекретарь отметил, что они хорошо чувствовали свое предназначение и выполняли свою роль.

Ранее Киссинджер заявлял, что пригодность США и целесообразность проведения страной самостоятельной политики на данный момент поставлены под сомнения. Он добавил, что не видит на политической арене сильных лидеров, которые способны отвечать вызовам современного мира.