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Киссинджер обвинил европейских лидеров в непонимании стоящих перед ними задач

Экс-госсекретарь США Киссинджер: европейские лидеры не понимают стоящих перед ними задач
Генри Киссинджер

Генри Киссинджер. Фото: Jason Lee / Reuters

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в интервью агентству Bloomberg обвинил нынешних европейских лидеров и политиков в том, что у них нет никаких ориентиров и они не понимают, какие задачи перед ними на самом деле стоят.

Он раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца за то, что в отличие от своих предшественников они не чувствуют, в чем именно состоит их миссия. Киссинджер поставил им в пример первого федерального канцлера ФРГ Конрада Аденауэра и генерала Шарля де Голля, ставшего символом французского Сопротивления и первым президентом Пятой республики. Экс-госсекретарь отметил, что они хорошо чувствовали свое предназначение и выполняли свою роль.

Ранее Киссинджер заявлял, что пригодность США и целесообразность проведения страной самостоятельной политики на данный момент поставлены под сомнения. Он добавил, что не видит на политической арене сильных лидеров, которые способны отвечать вызовам современного мира.

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Марина Совина
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