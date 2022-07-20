Описано будущее цен на апартаменты после решения не приравнивать их к жилью

Риелтор Барсуков: решение не приравнивать апартаменты к жилью не скажется на их цене

Эксперт рынка недвижимости, гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков описал будущее цен на апартаменты после того, как их решили не приравнивать к жилью. По его словам, стоимость этого типа жилья продолжит следовать тенденциям рынка. Об этом риелтор рассказал в ходе беседы с «Лентой.ру».

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие Жилищного кодекса.

«Никогда никто из власти не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость», — заявил Пахомов. Он предположил, что в будущем апартаменты могут перевести в отдельную категорию для уменьшения налогов и стоимости коммунальных услуг.

Спрос на апартаменты после решения не приравнивать их к жилью не изменится, считает Барсуков. «Люди уже привыкли к тому, что пока что-то не случилось, ориентироваться нужно на худшее. Никаких дополнительных факторов, которые будут влиять на падение спроса нет», — резюмировал эксперт по рынку недвижимости.

На цену апартаментов закрепление статуса не окажет существенного влияния, заметил специалист. «Цена будет следовать тенденциям рынка», — заключил Барсуков.

Предложение приравнять готовые апартаменты к жилью внес в начале февраля вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Однако в осеннюю сессию Госдума не смогла рассмотреть законопроект в первом чтении, так как он был направлен на доработку.

В конце февраля Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил считать уже построенные апартаменты жильем второй категории. В таких объектах можно было бы прописаться, но они не будут обеспечены социальной инфраструктурой.