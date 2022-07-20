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Рейтинг поддержки Байдена обновил антирекорд

Рейтинг поддержки президента США Байдена опустился до рекордных 36 процентов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Уровень поддержки действий Джо Байдена на посту президента США снизился до рекордных 36 процентов, что стало самым низким показателем за все 19 месяцев пребывания политика на должности главы государства. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного компанией Ipsos и агентством Reuters.

Неделей ранее рейтинг поддержки за все время президентства Байдена составлял 39 процентов, при этом работу американского лидера не одобряют 59 процентов американцев. Аналогичный антирекорд был обновлен внутри Демократической партии — уровень ее поддержки опустился с 74 до 69 процентов.

Популярность Байдена пострадала от неконтролируемого роста инфляции, который достиг сорокалетнего максимума — 9,1 процента в годовом исчислении, а также роста цен на продукты и топливо.

Онлайн-опрос проводился с участием тысячи взрослых американцев, в том числе 437 демократов и 377 республиканцев. Примерный уровень погрешности данных составляет 4 процента.

Ранее в издании The Wall Street Journal заявили, что визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию оказался бессмысленным и позорным, так как не поспособствовал восстановлению отношений двух стран и нанес ущерб интересам безопасности Соединенных Штатов.

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Дмитрий Сотак
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