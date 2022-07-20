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Британский адмирал призвал ответить на «текущую угрозу» со стороны России

Sky News: глава британских ВМФ Кей призвал ответить на «текущую угрозу» со стороны России

Фото: Globallookpress.com

Россия представляет опасность в настоящий момент, однако в долгосрочной перспективе наибольший риск исходит от Китая, заявил глава Королевского Военно-морского флота (ВМФ) и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей, передает Sky News.

Военный призвал «использовать морскую аналогию» и изучить «линию горизонта в бинокль». По мнению главы британских ВМФ, концентрируясь только на российской армии, можно не заметить другого соперника. «Можно упустить из виду долгосрочную стратегическую угрозу, которую представляет Китай», — подчеркнул адмирал.

Он считает, что Великобритания должна ответить на «текущую угрозу» со стороны России, но не пояснил значение своих слов. По мнению военного, Лондон недооценивает возможности Китая.

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Марина Совина
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