Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российский судья узнал о неожиданных выигрышах от букмекерских ставок на спорт

Baza: судья заявил в СКР о мошенниках, записавших ему в доход выигрыши от букмекера

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Федеральный судья обратился с заявлением в Следственный комитет России (СКР) о мошенниках, которые внесли в его декларацию о доходах выигрыши от ставок на спорт. Об этом сообщает Baza.

О неожиданной прибыли судья узнал случайно, когда занялся составлением ежегодной декларации о доходах в соответствие с требованием антикоррупционного законодательства. Согласно справке из налоговой службы, он получил десятки тысяч рублей от букмекера, однако судья не играл и не регистрировался у букмекерской конторы.

При этом в фискальном ведомстве ему сообщили о нескольких случаях подобных мошеннических схем, когда на госслужащих записывали фантомный доход от ставок. По данному факту начата проверка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о расширении географии спецоперации на Украине
Пассажир московского метро заплатит миллионы рублей за прогулку по рельсам
Стало известно об атаке украинских беспилотников на Запорожскую АЭС
В Кремле оценили отказ Карлсена играть за звание чемпиона мира с Непомнящим
В космических пузырях Ферми обнаружили газ иного происхождения
Путин заявил о начале избавления России от «унизительной зависимости»
Российский судья узнал о неожиданных выигрышах от букмекерских ставок на спорт
США поставят Украине еще четыре HIMARS
На Украине анонсировали «громкие новости» о публичных людях
Друзья Лаймы Вайкуле подтвердили рецидив онкологии у певицы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.