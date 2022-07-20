Российский судья узнал о неожиданных выигрышах от букмекерских ставок на спорт

Baza: судья заявил в СКР о мошенниках, записавших ему в доход выигрыши от букмекера

Федеральный судья обратился с заявлением в Следственный комитет России (СКР) о мошенниках, которые внесли в его декларацию о доходах выигрыши от ставок на спорт. Об этом сообщает Baza.

О неожиданной прибыли судья узнал случайно, когда занялся составлением ежегодной декларации о доходах в соответствие с требованием антикоррупционного законодательства. Согласно справке из налоговой службы, он получил десятки тысяч рублей от букмекера, однако судья не играл и не регистрировался у букмекерской конторы.

При этом в фискальном ведомстве ему сообщили о нескольких случаях подобных мошеннических схем, когда на госслужащих записывали фантомный доход от ставок. По данному факту начата проверка.