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Мужчина подстрелил крупную рыбу из лука и установил новый мировой рекорд

York Daily Record: житель США подстрелил ската-бабочку из лука и стал мировым рекордсменом

Фото: Jeremy Gipe

Житель США подстрелил из лука крупного ската-бабочку и установил новый мировой рекорд в боуфишинге. Об этом сообщает York Daily Record.

40-летнему Джереми Джайпу из города Кэмп-Хилл, штат Пенсильвания, удалось добыть рыбу весом 100,9 килограмма 30 июня во время рыбалки в заливе Индиан-Ривер, штат Делавэр. Достижение мужчины было официально подтверждено Американской ассоциацией боуфишинга 15 июля. Предыдущий рекордсмен по ловле скатов-бабочек с помощью лука и стрел добыл рыбу весом чуть более 100,7 килограмма в августе 2021 года.

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Представитель ассоциации Пит Грегуар рассказал, что в последние годы новые рекорды в боуфишинге устанавливаются регулярно, так как все больше людей стали интересоваться этим видом рыбалки. Американская ассоциация боуфишинга регистрирует национальные и мировые рекорды уже 20 лет.

Боуфишинг — метод рыбной ловли, при котором используется лук или арбалет со специальными стрелами на леске. В России этот вид рыбалки считается браконьерством, им разрешено заниматься только в специально отведенных и подготовленных для этого водоемах.

Ранее сообщалось, что семилетний рыболов из Новой Зеландии установил мировой рекорд в своей возрастной категории. Коэну Снеллу удалось добыть крылатого копьеносца весом 20,4 килограмма.

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Никита Савин
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