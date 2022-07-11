Семилетний мальчик поймал крупную рыбу и установил мировой рекорд

Семилетний Коэн Снелл поймал крылатого копьеносца весом 20 кг и стал мировым рекордсменом

Житель Новой Зеландии поймал крупного крылатого копьеносца весом 20,4 килограмм и стал рекордсменом. Об этом сообщает The Rotorua Daily Post.

Удача улыбнулась семилетнему Коэну Снеллу из города Факатане, Северный остров. Мальчик поймал рыбу еще в январе, однако о том, что установил мировой рекорд, узнал лишь недавно, когда его родители нашли информацию о его достижении на сайте Международной ассоциации спортивного рыболовства.

Снелл стал рекордсменом в своей возрастной категории для рыбаков, использующих леску с разрывной нагрузкой до 24 килограммов.

По словам матери мальчика, она очень довольна, что достижение ее сына наконец признали. «Это большая рыба для такого маленького мальчика», — объяснила женщина. По ее словам, Коэн унаследовал страсть к спортивной рыбалки от отца.

Ранее сообщалось, что 11-летний Каллюм Петтит из Великобритании поймал огромного карпа и установил рекорд. Пойманная мальчиком рыба весла больше, чем он сам.