Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Семилетний мальчик поймал крупную рыбу и установил мировой рекорд

Семилетний Коэн Снелл поймал крылатого копьеносца весом 20 кг и стал мировым рекордсменом

Фото: Cohen Shell / Nzherald.co.nz

Житель Новой Зеландии поймал крупного крылатого копьеносца весом 20,4 килограмм и стал рекордсменом. Об этом сообщает The Rotorua Daily Post.

Удача улыбнулась семилетнему Коэну Снеллу из города Факатане, Северный остров. Мальчик поймал рыбу еще в январе, однако о том, что установил мировой рекорд, узнал лишь недавно, когда его родители нашли информацию о его достижении на сайте Международной ассоциации спортивного рыболовства.

Снелл стал рекордсменом в своей возрастной категории для рыбаков, использующих леску с разрывной нагрузкой до 24 килограммов.

Материалы по теме:
Владыки морей Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Владыки морейФотографы показали необычайные красоты подводного мира
15 февраля 2017
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016

По словам матери мальчика, она очень довольна, что достижение ее сына наконец признали. «Это большая рыба для такого маленького мальчика», — объяснила женщина. По ее словам, Коэн унаследовал страсть к спортивной рыбалки от отца.

Ранее сообщалось, что 11-летний Каллюм Петтит из Великобритании поймал огромного карпа и установил рекорд. Пойманная мальчиком рыба весла больше, чем он сам.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Курс доллара упал
В России сравнили приказ Зеленского вернуть юг Украины с высадкой на Марсе
Семилетний мальчик поймал крупную рыбу и установил мировой рекорд
Молодой россиянин убил бывшего одноклассника кухонным ножом во время ссоры
Врач рассказала о пользе ярких фруктов при депрессии
Умер звезда вестернов Л. К. Джонс
Доктор Мясников предупредил об опасности понедельников
Российские мужчины назвали отталкивающие детали в женской внешности
Собчак высказалась о предложении полностью запретить ЛГБТ-пропаганду в России
Повар-тиктокер перечислил эффективные способы экономить продукты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.