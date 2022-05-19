Мальчик поймал огромного карпа всего на два килограмма легче себя и побил рекорд

Daily Mail: юный рыбак Каллюм Петтит выловил 43-килограммового карпа и побил рекорд мира

Школьник из города Эшфорд, Великобритания, побил мировой рекорд среди юных рыбаков, поймав самого большого карпа. Об этом сообщает Daily Mail.

11-летний Каллюм Петтит отправился со своим 40-летним отцом Стюартом на рыбалку во французский город Реймс. Отец и сын забронировали путешествие еще 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 им пришлось отложить поездку.

Во время рыбалки мальчик выловил огромного карпа весом 43,5 килограмма. Рыба попалась на приманку со вкусом бананового пирога и оказалась всего на два килограмма легче ребенка. Чтобы справиться с рыбой, Каллюму хватило 20 минут.

Поскольку вода была мутной, ни мальчик, ни его отец сначала не поняли, насколько огромен улов. Только когда Стюарт решил поместить рыбу в сеть, он осознал, что это один из самых больших карпов в Европе. Посмотреть на его улов собрались и другие рыбаки. Рыбе дали прозвище Большая Девочка.

Каллюм увлекается рыбалкой с раннего детства. Его предыдущей самой крупной рыбой был зеркальный карп, который весил 13 килограммов.

Ранее сообщалось, что рыболов из американского штата Иллинойс поймал крупного веслоноса и поставил рекорд. Оказалось, что его масса составила 63,8 килограмма.