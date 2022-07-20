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Девушка-чирлидер оценила важность откровенных костюмов для выступлений

Чемпионка Европы по чир спорту Баева заявила, что костюм не должен оскорблять других

Кадр: Cherliding troitsk / YouTube

Тренер и спортсменка команды Neo-dance, чемпионка Европы по чир спорту Полина Баева в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» оценила важность откровенных костюмов для выступлений.

«Да, девочки часто надевают купальники с завышенной талией, бывает видна ягодичная складка. Но это нарушение, которое прописано в правилах. Костюм не должен оскорблять чувства других людей», — заявила девушка-чирлидер.

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5 декабря 2021

Также она высказалась о стереотипе, согласно которому чир спорт — только женское дело. «Родителям, которые боятся привести в секцию мальчика, я бы сказала, что чирлидинг развивает все физические качества. Кроме того, это командный вид спорта, так что у мальчика большие шансы найти друзей. У нас очень доброжелательная и позитивная атмосфера», — объяснила Баева.

В феврале 2022 года Международный союз чирлидинга (ICU) отстранил российские команды от участия в международных турнирах.

Чирлидинг получил полное признание Международного олимпийского комитета (МОК) в 2021 году. Наивысшее достижение россиян на данный момент — победа на чемпионате Европы-2017 в номинации «чир-джаз».

Андрей Стрельцов
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