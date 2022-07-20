На Украине возбудили дела против чиновников республик Донбасса

Прокуратура Киева возбудила уголовные дела против чиновников ЛНР и ДНР

Киевская городская прокуратура возбудила ряд уголовных дел против чиновников республик Донбасса. Их обвиняют в «посягательстве на территориальную целость Украины» и «захвате госвласти». Об этом говорится в заявлении офиса генпрокурора страны в Telegram.

Имена обвиняемых прокуратура не называет, только должности. Согласно данным из открытых источников, речь идет о первом заместителе генпрокурора Луганской народной республики (ЛНР) Юрии Линнике, замминистра юстиции Донецкой народной республики (ДНР) Павле Беляеве и директоре госслужбы исполнения наказаний Минюста ДНР Юрии Дорошенко.