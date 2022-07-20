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Роспотребнадзор заявил о достаточных мерах по недопущению завоза чумы в Россию

Роспотребнадзор принимает все меры для недопущения завоза и распространения чумы в России

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для недопущения завоза и распространения в России чумы, случай заболевания которой выявлен накануне в Китае. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет «Интерфакс».

Там пояснили, что территория, где произошло заражение, находится на расстоянии около тысячи километров от российской границы.

«Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — добавили в ведомстве.

По словам представителей Роспотребнадзора, с 2017 года благодаря проведению профилактических мероприятий в России не было случаев заражения человека чумой. До этого единичные случаи регистрировались на территории Горно-Алтайского высокогорного природного очага в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

19 июля информационное агентство «Синьхуа» сообщило о регистрации случая заболевания человека бубонной чумой. Произошло это в городском округе Иньчуань в автономном районе Нинся-Хуэй на северо-западе Китая. Заболевший — мужчина 45 лет — вернулся из провинции Внутренняя Монголия.

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Евгения Куликова
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