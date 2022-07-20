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Объяснены причины гибели дельфинов в Черном море

Росприроднадзор заявил, что загрязнение Черного моря не является причиной гибели дельфинов

Фото: Unsplash.com

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объяснила причину гибели дельфинов в Черном море. Она заявила, что загрязнения акватории не наблюдается, поэтому оно не может являться фактором смертности китообразных, передает РИА Новости.

По словам специалиста, погибают как правило особи, не занесенные в федеральную Красную книгу. Она указала, что дельфины-белобочки травмируются сетями, они маленькие и не могут самостоятельно выпутаться из них.

Радионова добавила, что происходит не выброс дельфинов на берег, как правило, на суше оказываются уже погибшие в море либо очень ослабленные животные, которых выносит волной.

«Мы на сегодняшний момент не видим заключений ученых о том, что, если даже было какое-либо заражение вирусом, что это произошло в результате загрязнения акватории. Мы не видим подтверждения, что это происходит именно из-за этого», — заключила глава Росприроднадзора.

В мае 2022 года стало известно, что в Сочи начали массово гибнуть дельфины. Директор Научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей пояснила, что «горячий сезон» гибели дельфинов обычно выпадает на холодное время года, когда в море грязная вода. Животные заражаются инфекционными и паразитарными болезнями, и это приводит к летальным исходам.

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Марина Совина
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