Минобороны показало штурм опорного пункта ВСУ российскими десантниками

Минобороны показало штурм опорного пункта ВСУ российскими воздушно-десантными войсками

Российские подразделения воздушно-десантных войск штурмом овладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами штурма с журналистами поделилось Минобороны, их публикует ТАСС.

На видеозаписи показаны работы боевых машин десанта при поддержке минометчиков и танкистов. По словам командира парашютно-десантного полка, в ходе штурма нужно было овладеть опорным пунктом и заблокировать один из населенных пунктов с южного направления.

«Выдвигаются штурмовые отряды, усиленные танковыми и огнеметными подразделениями», — добавил командир.

Ранее Минобороны показало кадры, на которых видно, как управляемая ракета «Вихрь», выпущенная с боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор», наносит точный удар по опорному пункту украинских военных.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 20 июля глава государства напомнил, что Киев после переговоров в Стамбуле отказался выполнять практически достигнутые соглашения. Путин констатировал отсутствие желания у властей Украины вести переговоры с Россией.