Погибший на Украине племянник замминистра обороны получил звание Героя России

Погибшему на Украине племяннику замминистра обороны Евкурова присвоили звание Героя России

Племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова Адам Хамхоев, который погиб во время специальной военной операции на Украине, посмертно получил звание Героя России. О его присвоении сообщается на официальном сайте правительства Ингушетии.

Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

«Лично демонстрируя героизм и мужество, он воодушевлял подчиненных, вселяя в них веру в победу. Адам Ерахович погиб, выполняя боевую задачу», — сказали отцу Хамхоева при вручении медали «Золотая Звезда». Соратники охарактеризовали погибшего как блестящего офицера и грамотного командира.

Отмечается, что Хамхоев, командир десантно-штурмовой роты из 31-й ульяновской бригады ВДВ, был тяжело ранен снайпером 19 мая при наступлении в северодонецком направлении. Он отказался от эвакуации и продолжил руководить ротой. В ночь на 21 мая военнослужащий скончался, после чего был доставлен в Ингушетию и похоронен на родовом кладбище.

О гибели Хамхоева стало известно 23 мая. На похоронах военного присутствовал дядя погибшего. Кроме того, выразить соболезнования близким приехали спикер народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев с депутатами, первый зампредседателя правительства Магомед Евлоев, а также представители администрации главы и правительства республики.