Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Погибший на Украине племянник замминистра обороны получил звание Героя России

Погибшему на Украине племяннику замминистра обороны Евкурова присвоили звание Героя России

Фото: сайт «Республика Ингушетия»

Племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова Адам Хамхоев, который погиб во время специальной военной операции на Украине, посмертно получил звание Героя России. О его присвоении сообщается на официальном сайте правительства Ингушетии.

Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

«Лично демонстрируя героизм и мужество, он воодушевлял подчиненных, вселяя в них веру в победу. Адам Ерахович погиб, выполняя боевую задачу», — сказали отцу Хамхоева при вручении медали «Золотая Звезда». Соратники охарактеризовали погибшего как блестящего офицера и грамотного командира.

Отмечается, что Хамхоев, командир десантно-штурмовой роты из 31-й ульяновской бригады ВДВ, был тяжело ранен снайпером 19 мая при наступлении в северодонецком направлении. Он отказался от эвакуации и продолжил руководить ротой. В ночь на 21 мая военнослужащий скончался, после чего был доставлен в Ингушетию и похоронен на родовом кладбище.

О гибели Хамхоева стало известно 23 мая. На похоронах военного присутствовал дядя погибшего. Кроме того, выразить соболезнования близким приехали спикер народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев с депутатами, первый зампредседателя правительства Магомед Евлоев, а также представители администрации главы и правительства республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о задачах спецоперации за пределами ДНР и ЛНР
В Госдуме объяснили решение не приравнивать апартаменты к жилью
Появились кадры с места ДТП со школьным автобусом на российской трассе
Тима Бертона наградят французской премией «Люмьер»
«Газпром» сообщил о неконкретном рекорде поставок в Китай
Невролог назвал способ отличить «нервную» боль от настоящей
Медведь растерзал кормившего его два года россиянина
Назван новый соперник Непомнящего в матче за мировую шахматную корону
Погибший на Украине племянник замминистра обороны получил звание Героя России
Медведев опубликовал список из 11 «грехов России»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.