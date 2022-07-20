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Россиянам предложили отправиться в круиз «только для взрослых»

АТОР: мини-круиз «только для взрослых» до Твери и Углича обойдется в 35 тысяч рублей

Фото: «ВодоходЪ»

Компания «Водоходъ» анонсировала восемь круизов по российским рекам в формате «только для взрослых». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказали представители компании, круизы «18 плюс» предлагают нетипичный подход к речным путешествиям: в таких рейсах нет детского меню, анимации и специальных тарифов на проживание в одной каюте.

В сентябре туристы могут отправиться в мини-круиз на четыре дня до Твери и Углича на теплоходе «Константин Коротков». Цены стартуют от 35 тысяч рублей на человека. Также для бронирования доступен круиз в Ярославль со специальной программой «Архитектурная мозаика» — он обойдется в 40,2 тысячи рублей.

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В октябре компания предлагает круизы в Нижний Новгород на премиальном теплоходе «Александр Пушкин» по четырем маршрутам: МоскваКазань — Нижний Новгород, Москва — Казань, Нижний Новгород — Казань — Москва и Казань — Москва.

В «Водоходе» отметили, что такое путешествие подойдет семейным парам и возлюбленным, ценящим уединение и тишину. В программу круизов входят сеансы лечебного массажа, мастер-классы, занятия йогой, вечерняя дискотека с живой музыкой и дегустации алкогольных напитков.

Ранее в АТОР рассказали о повышенном интересе россиян к железнодорожным круизам в 2022 году. Спрос на такие путешествия наблюдается в основном среди семейных пар без детей — в первую очередь их привлекают новизна и комфортность нового формата.

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Мария Гейн
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