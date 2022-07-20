Спецоперация ФСБ по задержанию россиянина за призывы к убийству попала на видео

ФСБ задержала жителя Крыма за призывы к убийству людей по национальности и показала видео

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность жителя Крыма, который призывал в соцсети к убийству людей по национальном признаку. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства. Задержан житель села Перевальное 1985 года рождения. «Крыминформ» публикует видео его задержания.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые приходят домой к подозреваемому. Мужчина читает документы, после чего его уводят в служебную машину.

По данным ФСБ, крымчанин опубликовал во «ВКонтакте» призывы к насильственным действиям против граждан иной национальности. Возбуждено уголовное дело.