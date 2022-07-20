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Российские войска поразили пять взводов украинских реактивных систем «Град»

Минобороны заявило, что Россия за сутки поразила пять взводов украинских РСЗО «Град» в ДНР

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские воска за сутки поразили пять взводов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 20 июля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы также был нанесен удар по шести артиллерийским взводам гаубиц Д-20 и девяти взводам орудий Д-30. Вся украинская техника была атакована возле Курахова, Новомихайловки, Константиновки и Георгиевки в Донецкой народной республике (ДНР).

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Константин Лысяков
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