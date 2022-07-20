Живущий в Афинах россиянин рассказал об уставших от пожаров жителях города

Житель Афин Онойко рассказал, что афиняне устали от пожаров в пригороде

У жителей Афин нет опасения из-за пожаров в пригороде, рассказал проживающий в столице Греции Павел Онойко. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что такие возгорания вокруг города возникают часто, а афиняне уже успели от них устать.

Греческие пожарные и военные эвакуировали порядка 600 человек из опасных районов, заблокированных пожаром на горе Пендели в пригороде Афин. Об этом сообщил в среду на брифинге представитель по печати Пожарной службы Греции Яннис Артопиос. Он добавил, что речь идет о сложном пожаре, так как скорость ветра при максимальных значениях превышает 80 километров в час. Об этом сообщает ТАСС.

«Пожар не в городе, огонь на окраинах. Округ Афин разделен, грубо говоря, как Подмосковье — есть небольшие городки, поселки и так далее. Вот на небольшом кусочке здесь пожар. Местных жителей просят покинуть территорию, однако к жителям и гостям столицы Греции это не относится», — рассказал Павел Онойко.

Он добавил, что пожары стали настолько частыми, что народ уже устал и не обращает на них внимания. Также Павел Онойко успокоил туристов, которые планируют посетить Афины, однако после новостей о пожаре усомнились в своей поездке.

«Пожары происходят в тех местах, которые к туристическим отношения не имеют. Поэтому туристам можно не переживать по этому поводу», — заключил он.

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