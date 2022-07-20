Стало известно о риске тюремного срока для Илона Маска

Юрист Миллер рассказал о риске тюремного срока для Илона Маска

Юрист Роберт Миллер рассказал Business Insider о риске тюремного срока для основателя Apple и SpaceX Илона Маска, если он откажется исполнять решение суда по иску Twitter.

Речь идет о специальном Канцлерском суде, который существует в штате Делавэр и куда был подан иск от соцсети Twitter. Истец утверждает, что Маск, выступающий ответчиком, нарушил взятые на себя обязательства по приобретению Twitter за 44 миллиарда долларов, когда отказался от сделки.

В качестве причины отказа Маск привел отказ Twitter предоставить ему данные о количестве ненастоящих аккаунтов.

Канцлерский суд появился в Англии в эпоху феодализма и занимался рассмотрением дел «по справедливости», а не на основании законов и правил. Впоследствии такая система была перенята некоторыми другими странами и реонионами.

По словам Миллера, Канцлерский суд Делавэра имеет довольно широкие полномочия и в случае вынесе6ния решения в пользу Twitter может принудить Маска совершить сделку и купить соцсеть, назначить внешнего управляющего для совершения сделки, наложить арест на принадлежащие основателю акции Tesla или назначить Маску тюремное заключение.