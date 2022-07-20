Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Стало известно о риске тюремного срока для Илона Маска

Юрист Миллер рассказал о риске тюремного срока для Илона Маска

Фото: Globallookpress.com

Юрист Роберт Миллер рассказал Business Insider о риске тюремного срока для основателя Apple и SpaceX Илона Маска, если он откажется исполнять решение суда по иску Twitter.

Речь идет о специальном Канцлерском суде, который существует в штате Делавэр и куда был подан иск от соцсети Twitter. Истец утверждает, что Маск, выступающий ответчиком, нарушил взятые на себя обязательства по приобретению Twitter за 44 миллиарда долларов, когда отказался от сделки.

В качестве причины отказа Маск привел отказ Twitter предоставить ему данные о количестве ненастоящих аккаунтов.

Канцлерский суд появился в Англии в эпоху феодализма и занимался рассмотрением дел «по справедливости», а не на основании законов и правил. Впоследствии такая система была перенята некоторыми другими странами и реонионами.

По словам Миллера, Канцлерский суд Делавэра имеет довольно широкие полномочия и в случае вынесе6ния решения в пользу Twitter может принудить Маска совершить сделку и купить соцсеть, назначить внешнего управляющего для совершения сделки, наложить арест на принадлежащие основателю акции Tesla или назначить Маску тюремное заключение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В США назвали количество обученных применению РСЗО HIMARS украинских военных
Google начнет тестирование AR-очков на улицах
Кончаловский высказался о «стаде политкорректных деятелей»
Стало известно о риске тюремного срока для Илона Маска
Модель OnlyFans отказалась от дезодоранта из-за любви к запаху своего пота
Названы главные ошибки россиян при покупке жилья в Турции
Туристка нашла лазейку в правилах провоза ручной клади и восхитила подписчиков
Стало известно о работе Запада над ускорением оказания военной помощи Киеву
В клубе РПЛ опровергли информацию о попадании в реанимацию 17-летнего футболиста
Раскрыто истинное влияние серотонина на развитие депрессии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.