Бывшего сотрудника УФСИН отправили под суд за взятки от заключенного

Экс-сотрудник УФСИН по Новгородской области пойдет под суд за взятки от заключенного

В Новгородской области суд рассмотрит дело бывшего сотрудника исправительной колонии № 7 (ИК-7) УФСИН России по региону, обвиняемого в коррупции. Об этом в среду, 20 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с августа 2021-го по март 2022 года фигурант разрешал заключенному за вознаграждение проносить на территорию колонии мобильные телефоны и сим-карты. Правоохранители задержали его с поличным.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки») и части 1 статьи 291.2 («Мелкое взяточничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что суд рассмотрит дело 30-летнего бывшего старшего оперуполномоченного оперативного отдела исправительной колонии № 2 УФСИН по Республике Бурятия, обвиняемого в коррупции и превышении должностных полномочий.