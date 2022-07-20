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Бывшего сотрудника УФСИН отправили под суд за взятки от заключенного

Экс-сотрудник УФСИН по Новгородской области пойдет под суд за взятки от заключенного

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новгородской области суд рассмотрит дело бывшего сотрудника исправительной колонии № 7 (ИК-7) УФСИН России по региону, обвиняемого в коррупции. Об этом в среду, 20 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с августа 2021-го по март 2022 года фигурант разрешал заключенному за вознаграждение проносить на территорию колонии мобильные телефоны и сим-карты. Правоохранители задержали его с поличным.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки») и части 1 статьи 291.2 («Мелкое взяточничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что суд рассмотрит дело 30-летнего бывшего старшего оперуполномоченного оперативного отдела исправительной колонии № 2 УФСИН по Республике Бурятия, обвиняемого в коррупции и превышении должностных полномочий.

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Екатерина Власова
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