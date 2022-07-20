Звезда шоу на ТНТ высказалась о живущих за пределами Москвы россиянах

Актриса Кошкина рассказала, что россияне за пределами Москвы обладают доброй энергетикой

Актриса и телеведущая, звезда шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Яна Кошкина рассказала, что россияне, которые живут за пределами Москвы, обладают доброй энергетикой. Свое мнение артистка высказала в интервью Teleprogramma.pro.

Во время разговора Кошкину спросили, что именно во время гастролей по стране для нее стало открытием. По словам актрисы, она старается в поездках гулять по городам, если располагает временем. Звезда отметила, что в городах за пределами МКАД люди живут совершенно в ином ритме — они не торопятся, наслаждаются природой и общением с семьей.

«Когда подходишь к местному жителю и задашь элементарный вопрос: как куда-нибудь пройти, тебе не то что ответят, еще и проводят, и все это искренне, с улыбкой», — рассказала Кошкина. Больше всего в маленьких городах актрису поражает архитектура. Она привела в пример постройки в Суздале, которые создают для нее ощущение русской сказки.

Ранее российский актер Никита Кологривый рассказал, что жители сибирских городов отличаются от москвичей манерой коммуникации друг с другом. Актер родился в Новосибирске и одним из отличий жителей этого города назвал простоту в общении.