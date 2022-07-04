Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Российский актер назвал отличие жителей Сибири от москвичей

Актер Кологривый рассказал, что жители Сибири отличаются от москвичей манерой общения

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Российский актер Никита Кологривый, снявшийся в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор» рассказал, что жители сибирских городов отличаются от москвичей манерой коммуникации друг с другом. Своим мнением артист поделился в интервью изданию Teleprogramma.Pro.

Актер родился в 1994 году в Новосибирске. Одним из отличий жителей этого города от москвичей он назвал более простое общение. «Сколько раз замечал: застрял ты на трассе в Новосибирске — мимо проехали три машины, оттуда выскочили люди, толкнули. А в Москве мимо тебя 500 машин проедет, и никто не остановится», — отметил Кологривый.

Подобное поведение актер объяснил различиями в ритмах жизни. По его словам, в трудных условиях помогает выживать коммуникация с другими людьми, поэтому жители сибирских городов открыты для помощи и более просты в общении. Кологривый добавил, что старается сохранить в себе подобное качество.

В апреле 2022 года внук российской актрисы Алисы Фрейндлих, режиссер Никита Владимиров назвал главное отличие москвичей от жителей Санкт-Петербурга. По его словам, «в Питере люди душевные, в Москве — деятельные, собранные».

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В России отменили все ограничения на пересечение границы
Обрушивший декорации на людей ураган в Якутии сняли на видео
Российский актер назвал отличие жителей Сибири от москвичей
Одежда из 1980-х вновь вернулась в моду благодаря сериалу «Очень странные дела»
Украинские мигранты посчитали Польшу «дойной коровой»
Появились подробности избиения чемпиона Минска по самбо на российском пляже
Часы Apple смогут измерять температуру
Инфляция в Турции приблизилась к 80 процентам
Названо число погибших из-за беспорядков в Каракалпакстане
Россиян предупредили об опасности некоторых VPN-сервисов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.