Живущая на юге россиянка объяснила нелюбовь местных жителей к туристам

Автор блога «На своих двоих» возмутилась из-за туристов, не соблюдающих правила приличия

Россиянка, проживающая на юге страны последние три года, назвала причины нелюбви местных жителей к туристам из других городов. Об этом она рассказала в личном блоге «На своих двоих» на «Яндекс.Дзен».

Как объяснила девушка, многие путешественники приезжают на курорты и в первую очередь думают о собственном комфорте, забывая, что для кого-то это место может быть домом. Так, туристы могут не соблюдать общепринятые нормы и правила приличия.

«Мы видим мужские, простите, попы в бикини в столовых, женщин в купальниках в "Магните", многие отдыхающие без зазрения совести садятся мокрыми после пляжа в такси, бросают мусор на дороги», — возмутилась автор.

Ранее в июле российская тревел-блогерша посетила Выборг в Ленобласти и порассуждала о ненависти местных жителей к туристам. Она заявила, что историческая часть города непешеходная, и местные водители злятся, что им приходится постоянно снижать скорость из-за туристов.