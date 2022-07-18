Посетившая Ленобласть россиянка рассказала о ненависти местных к туристам

Блогерша Саша Коновалова рассказала об агрессивном отношение жителей Выборга к туристам

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова посетила Выборг в Ленобласти и порассуждала о ненависти местных жителей к туристам. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, в город она приехала в составе тургруппы на один день. «Наша группа была небольшой, спокойной и вежливой. Как и другие туристы, мы организованно и неспешно ходили за гидом, делали снимки, задавали вопросы», — отметила россиянка.

Девушка пояснила, что историческая часть города непешеходная, и местные водители злятся, что им приходится постоянно снижать скорость из-за туристов. «Что мы от них услышали во время прогулки: "Как тараканы! Плодятся и плодятся", "Достали уже. У себя в городах так гуляйте", "Оккупировали Выборг и думают, что им все можно. Это наш город"», — рассказала об агрессивном отношении автомобилистов блогерша.

Кроме того, претензии отдыхающим выражали и пешеходы. Так, один из участников группы выразил вслух сожаление о том, что старый город в Выборге не пешеходный. «На это женщины, проходящие мимо, злобно бросили нам: "Может, местным вообще отсюда уехать? Пускай туристы захватывают Выборг и дальше"», — пожаловалась путешественница.

При этом автор блога добавила, что не все в городе негативно настроены по отношению к туристам: в сувенирных палатках и магазинах отдыхающим были рады и «принимали как родных». «Город мне очень понравился. Он оказался красивее, чем я думала. Я каждому советую тут побывать. Но только с экскурсией, потому что столкнуться с неприязнью местных вне группы — это не то, что вам захочется запомнить», — заключила россиянка.

Ранее в июле отечественная туристка слетала в один из отелей Кемера в Турции и пожаловалась на хамское поведение сотрудников гостиницы. Женщина поделилась историей, как администратор гостиницы довел ее до слез, когда ей потребовалось обновить чип на карточке для входа в номер.