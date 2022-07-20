Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой опасной шпионской программе

Специалисты ESET обнаружили шпионскую программу, которая крадет файлы пользователей macOS

Фото: Christin Hume / Unsplash

Специалисты по кибербезопасности рассказали пользователям macOS об опасной шпионской программе, которая получила название CloudMensis. Новое вредоносное ПО использует в своих целях популярные общедоступные облачные хранилища и крадет файлы пользователей macOS, говорится в отчете компании ESET.

Эксперты впервые обнаружили ранее неизвестный бэкдор macOS в апреле 2022 года. Он шпионит за пользователями скомпрометированных Mac и использует общедоступные облачные сервисы (например, pCloud, Yandex Disk и DropBox), чтобы обмениваться данными со своими операторами, предупредили россиян специалисты.

Вредоносное ПО получило название CloudMensis. По данным специалистов, шпионская программа крадет документы, отслеживает нажатие клавиш и снимает скриншоты. На данный момент исследователям не удалось установить, каким образом были скомпрометированы зараженные устройства.

Ранее хакеры группы RaHDIt предупредили, что практическая любая домашняя бытовая техника, в том числе пылесос, холодильник, телевизор, может быть использована для наблюдениями и прослушивания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Путин попросил Шувалова «найти десятку» миллиардов рублей для школ в Белоруссии
Звезда шоу на ТНТ высказалась о живущих за пределами Москвы россиянах
Россиянам назвали способ дешево съездить в Европу
Литва передаст Украине американские бронетранспортеры
Россиян предупредили о новой опасной шпионской программе
Стало известно о ликвидации на Украине немецкого наемника
Мужчине по прозвищу Дьявол запретили посещать церковь из-за внешности
Два кандидата вышли в финал борьбы за пост премьера Британии
Эрдоган нарушил протокол на встрече с Путиным
Названы самые популярные игры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.