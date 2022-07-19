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Россиян предупредили о прослушке и слежке домашним телевизором

Хакер группы RaHDIt: домашние телевизоры могут следить за владельцами и прослушивать их

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Домашняя бытовая техника: пылесос, холодильник, телевизор – может быть использована для наблюдениями и прослушивания, предупредил анонимный участник российской хакерской группы RaHDIt, сообщает РИА Новости.

Хакер объяснил, что сейчас большинство моделей телевизоров напрямую связаны с интернетом, они оборудованы камерами и микрофонами. Сам по себе телевизор является небольшим компьютером, поэтому при определенных манипуляциях возможно даже получение доступа к микрофону, камеры телевизора для удаленной слежки за их владельцами и прослушки того, что происходит в помещении, сказал он.

Ранее российская хакерская группировка RaHDit выявила граждан России, сотрудничающих с украинской военной разведкой. В документах фигурируют 2,5 тысячи человек. Среди них есть наркозависимые, а также судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

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Марина Совина
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