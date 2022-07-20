Бывший консультант Белого дома рассказал о некомпетентности Байдена

The Hill: экс-консультант Белого дома Минс раскритиковал политику президента США Байдена

Американское издание The Hill опубликовало статью бывшего стратегического консультанта Белого дома Грэйди Минса с заголовком «Дайте Байдену премию Дарвина», в которой автор критически отозвался о внешней и внутренней политике американского президента.

Минс особо отметил некомпетентность администрации Джо Байдена в вопросах климата и энергетики. По его мнению, отчеты ООН по климату, на которые ссылаются американские политики, содержат много недостоверной информации. Таким образом, желание Байдена сделать радикальный переход от ископаемых видов топлива к альтернативным, таким как солнечная и ветровая энергия, приведет к разрушению экономики и образа жизни, считает автор. Более того, рассказал экс-консультант, многие страны еще не готовы отказаться от ископаемых источников.

«Чиновники в администрации и Конгрессе с энтузиазмом разрушают самую мощную энергетическую и промышленную систему на Земле, причиняя вред бедным и всем остальным, повышая цены на продукты питания и энергию и создавая нехватку продовольствия, от которой голодают сотни людей в странах третьего мира», — считает Минс. Он отметил, что это не окажет положительного влияния на окружающую среду, поскольку Китай, Индия, Россия и большая часть развивающегося мира не могут и не станут следовать за США и ЕС, пока не будут разработаны более практичные решения.

Также Минс выразил свое негативное мнение по поводу налогообложения в США: «Вы бы предпочли, чтобы вся страна, богатые и бедные, стали намного беднее, или в которой вся страна, богатые и бедные, стала богаче? (...) Наше нынешнее циничное руководство выбирает первый вариант — они называют его "справедливостью"».

Грэйди Минс — писатель и бывший политический консультант. Работал в Белом доме помощником вице-президента Нельсона Рокфеллера и руководил несколькими многомиллиардными консалтинговыми предприятиями. Минс написал много книг и статей по менеджменту, экономике, политике.