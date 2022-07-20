Походка Николь Кидман на показе Balenciaga стала мемом в сети

Походка актрисы Николь Кидман на показе бренда Balenciaga развеселила пользователей сети

Популярный блогер пошутил над походкой актрисы Николь Кидман на показе испанского бренда Balenciaga и привлек ее внимание в сети. Соответствующий пост появился в Instagram мужчины (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пользователь сети Ньюман Паркер опубликовал ролик, в котором повторил движения модели с дефиле. На размещенных кадрах он медленно идет к камере в здании аэропорта, размахивая при этом руками, как и знаменитость во время прошедшего шоу люксовой марки. Последняя прошлась по подиуму в серебристом платье, черных перчатках и туфлях с небольшим каблуком.

Кидман в свою очередь репостнула на свою страницу видео блогера, которое вскоре стало мемом. «Ты справился, я возьму на заметку», — посмеялась она. Паркер — не единственный юзер, кого развеселила походка манекенщицы. «Не могу смотреть, как идет Николь», «На это невозможно смотреть», «Все дико странные, кроме Наоми, — она настоящая супермодель», — писали фанаты в комментариях журнала Vogue, который поделился роликом с мероприятия в официальном аккаунте в соцсети.

Ранее другую модель из рекламы Balenciaga подняли на смех фразой «демон из сонного паралича». На опубликованных кадрах манекенщик позирует в движении, делая широкий шаг и демонстрируя аномально длинные руки. Мужчина одет в черный джемпер свободного силуэта, широкие брюки и ботинки большого размера со вздернутыми носами.