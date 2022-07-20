Модель из рекламы Balenciaga подняли на смех фразой «демон из сонного паралича»

Пользователи сети подняли на смех рекламу Balenciaga за аномально длинные руки модели

Пользователи сети подняли на смех новую рекламу испанского бренда Balenciaga, описав модель из промо фразой «демон из сонного паралича». Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) модного дома.

На размещенных кадрах манекенщик позирует в движении, делая широкий шаг и демонстрируя аномально длинные руки. Мужчина одет в черный джемпер свободного силуэта, широкие брюки и ботинки большого размера со вздернутыми мысами. В руках он держит сумку из крокодиловой кожи и букет красных роз.

Известно, что упомянутая кампания была создана люксовой маркой в сотрудничестве с графическим дизайнером Габриэлем Фабри и стилистом Пьетро Д’Аззо.

Новый пост набрал более 50 тысяч лайков и сотни комментариев, в которых потенциальные покупатели принялись высказывать свое мнение. «Слендермен», «Это я иду в суд разводиться», «Мой демон из сонного паралича поднял меня в три часа ночи», «Обувь, как у Гуфи», «Семейка Аддамс», «Огромные ступни!», «Моя дочь-подросток по пути в школу», — писали юзеры.

Ранее в июле моделей, которые приняли участие в показе испанского люксового бренда Balenciaga, раскритиковали в сети за странную походку. В числе манекенщиц, представивших новую коллекцию марки, оказались российская актриса и режиссер Рената Литвинова, телезвезда Ким Кардашьян, актриса Николь Кидман и другие. В ходе мероприятия знаменитости медленно шагали по подиуму, откинув корпус назад и покачиваясь из стороны в сторону.