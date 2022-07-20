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Модель из рекламы Balenciaga подняли на смех фразой «демон из сонного паралича»

Пользователи сети подняли на смех рекламу Balenciaga за аномально длинные руки модели

Фото: @balenciaga

Пользователи сети подняли на смех новую рекламу испанского бренда Balenciaga, описав модель из промо фразой «демон из сонного паралича». Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) модного дома.

На размещенных кадрах манекенщик позирует в движении, делая широкий шаг и демонстрируя аномально длинные руки. Мужчина одет в черный джемпер свободного силуэта, широкие брюки и ботинки большого размера со вздернутыми мысами. В руках он держит сумку из крокодиловой кожи и букет красных роз.

Известно, что упомянутая кампания была создана люксовой маркой в сотрудничестве с графическим дизайнером Габриэлем Фабри и стилистом Пьетро Д’Аззо.

Новый пост набрал более 50 тысяч лайков и сотни комментариев, в которых потенциальные покупатели принялись высказывать свое мнение. «Слендермен», «Это я иду в суд разводиться», «Мой демон из сонного паралича поднял меня в три часа ночи», «Обувь, как у Гуфи», «Семейка Аддамс», «Огромные ступни!», «Моя дочь-подросток по пути в школу», — писали юзеры.

Ранее в июле моделей, которые приняли участие в показе испанского люксового бренда Balenciaga, раскритиковали в сети за странную походку. В числе манекенщиц, представивших новую коллекцию марки, оказались российская актриса и режиссер Рената Литвинова, телезвезда Ким Кардашьян, актриса Николь Кидман и другие. В ходе мероприятия знаменитости медленно шагали по подиуму, откинув корпус назад и покачиваясь из стороны в сторону.

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Полина Гераскина
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