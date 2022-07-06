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Моделей Balenciaga раскритиковали в сети за странную походку по подиуму

Зрители сочли странной походку манекенщиц на показе испанского бренда Balenciaga в Париже

Фото: Richard Bord / Getty Images

Моделей, которые приняли участие в показе испанского люксового бренда Balenciaga, раскритиковали в сети за странную походку по подиуму. Соответсвующее видео и комментарии пользователей появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) журнала Vogue.

Дефиле модного дома состоялось в среду, 6 июля, в рамках Недели высокой моды в Париже. В числе манекенщиц, представивших новую коллекцию марки, оказались российская актриса и режиссер Рената Литвинова, телезвезда Ким Кардашьян, актриса Николь Кидман, певица Дуа Липа, а также модели Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид.

В ходе мероприятия знаменитости медленно шагали по подиуму, откинув корпус назад и покачиваясь из стороны в сторону. Зрители шоу сочли их походку странной и принялись высказываться о ней в комментариях к ролику. «Не могу смотреть, как идет Николь», «Какого черта там делает Ким?», «Это невозможно смотреть», «Все дико странные кроме Наоми — она настоящая супермодель», «Только Наоми знает, как ходить по подиуму. На остальных смешно смотреть», «Выглядит как пародия на показ», «Они что, пьяные?» — негодовали они.

В июне британская модель и актриса Кара Делевинь приняла участие в показе бренда Ami в рамках Недели моды в Париже и также была поднята на смех за походку на подиуме. Манекенщица предстала перед зрителями в зауженных брюках, наполовину расстегнутой рубашке, кожаной куртке-косухе и босоножках на высоких каблуках. Она энергично шагала в такт музыке, активно двигая плечами из стороны в сторону.

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Дина Васильева
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