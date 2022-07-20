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Российских предпринимателей осудят за многомиллионную контрабанду металлолома

В Приморье суд повторно рассмотрит дело о контрабанде металлолома на 800 миллионов рублей

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Фрунзенский районный суд Владивостока повторно рассмотрит дело о контрабанде металлолома. Об этом в среду, 20 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По данным ведомства, с апреля по декабрь 2019 года четверо предпринимателей незаконно перевозили, указав ложную информацию о товаре, из России в Южную Корею отходы и лом черных металлов массой более 75 тысяч тонн. Стоимость этого груза превышает 800 миллионов рублей.

Речь идет о совладельце Владивостокского морского рыбного порта и троих его сообщниках, уточняет «Коммерсантъ» .

В декабре 2021 года прокуратура утвердила обвинительное заключение, но в мае на судебном заседании было принято решение отправить дело для дополнительного расследования из-за опечатки и недостаточных сведений об уклонении от оплаты пошлины за товар. Однако прокуратура подала апелляционную жалобу на такое решение.

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Екатерина Власова
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