Минобороны отчиталось об ударе по пункту морпехов под Одессой
Вооруженные силы (ВС) России нанесли высокоточный удар по пункту морпехов в Одесской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Там уточнили, что в пункте морпехов, который располагался в населенном пункте Дачное, готовили резервистов. Ударом было уничтожено более 200 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также свыше 10 единиц иностранной военной техники.
Оборонное ведомство также отчиталось о поражении пяти взводов РСЗО «Град» и шести артиллерийских взводов гаубиц Д-20 в населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР).
Ранее Минобороны сообщило об поражении в ДНР пункта временной дислокации наемников из «иностранного легиона» — удар по нему был нанесен ракетами воздушного базирования.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 20 июля глава государства пообещал, что Россия поможет в восстановлении ДНР и ЛНР — на это потребуется много усилий, считает он.