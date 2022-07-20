Минобороны отчиталось об ударе по пункту морпехов под Одессой

Минобороны заявило об ударе по пункту морпехов под Одессой, где готовили резервистов

Вооруженные силы (ВС) России нанесли высокоточный удар по пункту морпехов в Одесской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что в пункте морпехов, который располагался в населенном пункте Дачное, готовили резервистов. Ударом было уничтожено более 200 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также свыше 10 единиц иностранной военной техники.

Оборонное ведомство также отчиталось о поражении пяти взводов РСЗО «Град» и шести артиллерийских взводов гаубиц Д-20 в населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее Минобороны сообщило об поражении в ДНР пункта временной дислокации наемников из «иностранного легиона» — удар по нему был нанесен ракетами воздушного базирования.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 20 июля глава государства пообещал, что Россия поможет в восстановлении ДНР и ЛНР — на это потребуется много усилий, считает он.