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Путин согласился возглавить набсовет всероссийского движения молодежи

Путин заявил о согласии возглавить наблюдательный совет нового движения детей и молодежи

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового всероссийского движения детей и молодежи. О своем решении он объявил на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена». Заявление президента приводит ТАСС.

С предложением возглавить движение к президенту обратилась одна из финалисток конкурса, и российский лидер заявил, что принимает его с удовольствием.

«Предложение твое с удовольствием принимаю. Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», — объявил Путин.

Инициатива создания движения исходит от самих детей. 20 апреля на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» семиклассница Диана Красовская озвучила предложение президенту России о создании детского движения. Владимир Путин поддержал эту идею.

14 июля президент подписал закон о создании этого движения. Согласно закону, всероссийское движение будет готовить детей к полноценной жизни в обществе, а также формировать их мировоззрение на основе традиционных ценностей.

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Валерий Розенберг
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