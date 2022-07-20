Путин объяснил причину главенства позиций Запада в мире

Путин заявил, что Запад занял главенствующие позиции в мире за счет грабежа народов

Запад занял главенствующие позиции в мире во многом за счет грабежа других народов, заявил президент России Владимир Путин. Его объяснение приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Запад не может предложить свою модель будущего. В мировой истории наступает новая эпоха, высокую динамику роста могут показать только подлинно суверенные государства, отметил Путин в ходе выступления на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Однополярное мироустройство было тормозом для развития, идея доминирования "золотого миллиарда" носит расистский и неоколониальный характер», — пояснил президент России.

Ранее глава государства заявил о необходимости делать механизмы народовластия более открытыми.