Путин объяснил причину главенства позиций Запада в мире
Путин заявил, что Запад занял главенствующие позиции в мире за счет грабежа народов
Запад занял главенствующие позиции в мире во многом за счет грабежа других народов, заявил президент России Владимир Путин. Его объяснение приводит РИА Новости.
Глава государства подчеркнул, что Запад не может предложить свою модель будущего. В мировой истории наступает новая эпоха, высокую динамику роста могут показать только подлинно суверенные государства, отметил Путин в ходе выступления на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ).
«Однополярное мироустройство было тормозом для развития, идея доминирования "золотого миллиарда" носит расистский и неоколониальный характер», — пояснил президент России.
Ранее глава государства заявил о необходимости делать механизмы народовластия более открытыми.