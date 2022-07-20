Смятую после смертельного столкновения с поездом легковую машину сняли на видео

В Амурской области поезд протаранил машину с детьми, погибли три человека

В Амурской области три человека погибли после того, как поезд на большой скорости протаранил легковую машину, в которой находились дети. Видео, снятое на месте происшествия, публикует «КП-Хабаровск».

На кадрах видно, что смятая легковая машина практически полностью уничтожена. Ее обломки разбросаны в радиусе нескольких метров.

ЧП произошло 20 июля на Бочкаревском железнодорожном переезде. Предварительно, водитель автомобиля проигнорировал звуковой сигнал о приближении поезда и решил пересечь железную дорогу. Ехавший со скоростью около 90 километров в час состав не успел экстренно затормозить и столкнулся с машиной.

Источник на Дальневосточной железной дороге рассказал изданию, что в результате ДТП погибли водитель автомобиля и два пассажира, включая сидевшую в детском кресле девочку.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит по факту инцидента проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства. На месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в Приморье грузовой поезд столкнулся с лесовозом и сошел с рельсов. Последствия аварии сняли на видео.