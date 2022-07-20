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Посольство России заявило о стремлении США «раскочегаривать» конфликт на Украине

Посольство России в Вашингтоне заявило, что США «раскочегаривают» конфликт на Украине

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Заявления об «аннексии» освобожденных на Украине территорий подтверждают стремление Вашингтона «раскочегаривать» конфликт как можно дольше, говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Дипломаты отметили, что утверждения о «захватническом характере» российской спецоперации на Украине являются ложными. «Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности», — отметили в ведомстве. В посольстве указали на стремление Вашингтона «раскочегаривать» конфликт на Украине еще дольше.

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Марина Совина
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