Посольство России заявило о стремлении США «раскочегаривать» конфликт на Украине

Посольство России в Вашингтоне заявило, что США «раскочегаривают» конфликт на Украине

Заявления об «аннексии» освобожденных на Украине территорий подтверждают стремление Вашингтона «раскочегаривать» конфликт как можно дольше, говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Дипломаты отметили, что утверждения о «захватническом характере» российской спецоперации на Украине являются ложными. «Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности», — отметили в ведомстве. В посольстве указали на стремление Вашингтона «раскочегаривать» конфликт на Украине еще дольше.

Ранее США пригрозили Москве новыми санкциями при вхождении районов Украины в состав России. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. По словам президента страны Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация государства.