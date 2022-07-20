Путин поблагодарил «друзей» за предложение посредничества в переговорах с Киевом

Путин поблагодарил страны-друзей за предложение посредничества в переговорах с Украиной

Российский президент Владимир Путин выразил благодарность Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ за то, что они предложили свои посреднические услуги в переговорах Москвы и Киева, сообщает РИА Новости.

«Что касается усилий Турции, так же, как и предложений других стран — ну, например, Саудовская Аравия предлагает свое посредничество, Арабские Эмираты, и у них такие возможности есть — мы всем нашим друзьям, которые заинтересованы в урегулировании этого кризиса, благодарны за то, что они предоставляют свои возможности. Даже желание внести какой-то вклад — это благородное дело», — заявил глава государства.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что каждую неделю власти страны проводят брифинги с участием представителей посольств и военных США и Британии. По его словам, регулярные брифинги проводит его заместитель Роман Машовец.