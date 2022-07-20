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В России рекордно подорожал авиакеросин

В России рекордно выросла цена на авиакеросин

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В ходе торгов 20 июля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в России рекордно подорожал авиакеросин, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации тонна топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) стоила 68882 рубля, что является историческим максимумом и на 1,4 процента (954 рубля) больше показателя предыдущего дня.

Предыдущий исторический рекорд был зафиксирован 4 июля и равнялся 68332 рублям за тонну топлива.

В свою очередь бензин Аи-92 на момент публикации торговался по 40686 рублей за тонну (плюс 2,74 процента), бензин Аи-95 — по 46965 рублей (плюс 3,18 процента), летнее дизельное топливо — по 56078 рублей (плюс 0,62 процента), мазут — по 18160 рублей за тонну (плюс 3,52 процента).

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Платон Щукин
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