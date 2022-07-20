Мир поверил в Италию благодаря нерешительности премьера

Итальянский госдолг подорожал на фоне желания Драги остаться премьером

Мировые инвесторы поверили в Италию и ее экономику благодаря нерешительности премьер-министра Марио Драги, намекнувшего на намерение остаться в должности после недавнего заявления об отставке, пишет CNBC.

20 июля Драги сообщил, что хотел бы остаться на посту, если парламент поддержит его коалиционное правительство, столкнувшееся с кризисом в середине месяца. Тогда некоторые депутаты из партии «Пять звезд», входящей в правящую коалицию, отказались голосовать в пользу вотума о доверии нынешнему правительству.

После этого многие политики попросили Драги остаться в должности, которую он занимает с начала 2021 года. С аналогичной петицией выступили многие граждане. Кроме того, отставку премьера не принял президент Серджио Маттарелла. После этого Драги заявил о желании продолжить работу.

На развитие событий отреагировали международные инвесторы, повысившие спрос на итальянские гособлигации. Стоимость десятилетних бумаг в последние часы резко выросла, а доходность, напротив, снизилась — до 3,29 процента годовых. Снижение составило 12 базисных пунктов (0,12 процентного пункта).

За время работы во главе правительства Драги заслужил репутацию политика, способного справляться с кризисами. Он сыграл решающую роль в получении Италией средств из общеевропейского фонда восстановления экономики от последствий пандемии COVID-19. Кроме того, он инициировал выделение субсидий итальянским домохозяйствам, пострадавшим от роста цен на фоне российской спецоперации на Украине.