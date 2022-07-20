В России изменили процесс допуска авиакомпаний к международным рейсам

Росавиация изменила алгоритм допуска авиакомпаний к международным рейсам

Росавиация изменила алгоритм допуска авиакомпаний к выполнению международных рейсов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Теперь при процессе выдачи допуска будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним перелетам.

Отмечается, что такое решение принято в связи с поручением президента России Владимира Путина — глава государства заявил, что в 2022 году отечественные авиакомпании должны перевезти не менее 100 миллионов пассажиров.

Новый механизм действует до снятия авиационных санкций. «Временный алгоритм разработан в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения», — добавили в Росавиации.

Ранее в июле компания «Аэрофлот» предложила создать в России рейтинг пунктуальности авиаперевозчиков. Как заявил замглавы «Аэрофлота» Эдуард Советкин, исключение отечественных авиаперевозчиков из мировых рейтингов лишило компании и аэропорты общей оценки их деятельности.