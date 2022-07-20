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Россиянка зарезала гражданского мужа со второй попытки

В Якутии осудили на 6 лет россиянку, которая зарезала гражданского мужа со второй попытки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Якутии 41-летнюю местную жительницу осудили на шесть лет за убийство гражданского супруга со второй попытки. Об этом в среду, 20 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Судом установлено, что в январе 2022 года нетрезвая россиянка, находясь на рыболовецком участке «Заборцево», во время ссоры один раз ударила сожителя ножом в грудь, отчего тот скончался на месте.

Когда правоохранители задержали фигурантку, выяснилось, что ранее она уже пыталась зарезать возлюбленного. Тогда она нанесла ему несколько ножевых ранений, причинив легкий вид здоровью, за что суд приговорил ее к обязательным работам. Несмотря на нападение мужчина продолжил с ней общаться.

20 мая сообщалось, что в Красноярском крае 43-летняя новобрачная зарезала мужа во время празднования свадьбы.

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Елизавета Новикова
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